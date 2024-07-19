В Узбекистане хотят запретить браки между родственниками

Планируется запретить заключать браки между родственниками по второй, третьей и четвертой степени родства по боковой линии. К ним относятся братья и сестры, их дети, братья и сестры отца и матери, их дети, братья и сестры дедушки и бабушки, их дети. Исключение составят случаи, когда результаты медицинских генетических исследований положительные.