В Узбекистане хотят запретить браки между родственниками

Планируется запретить заключать браки между родственниками по второй, третьей и четвертой степени родства по боковой линии. К ним относятся братья и сестры, их дети, братья и сестры отца и матери, их дети, братья и сестры дедушки и бабушки, их дети. Исключение составят случаи, когда результаты медицинских генетических исследований положительные.
Также в кодексе хотят прописать запрет на проведение обручения для парней и девушек, не достигших 18 лет, и ответственность для тех, кто нарушает порядок прохождения медицинского осмотра.
За прошлый год в стране почти 1,6 тысячи детей родились с наследственными заболеваниями в браках между близкими родственниками.
В настоящее время Семейный кодекс запрещает браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными (удочеренными).
Внести свои предложения или замечания по законопроекту можно до 8 августа.