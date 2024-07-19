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В Узбекистане хотят запретить браки между родственниками

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Семейный кодекс Узбекистана предложили включить запрет на брак между родственниками. Поправки на обсуждение опубликовал Комитет семьи и женщин.

Планируется запретить заключать браки между родственниками по второй, третьей и четвертой степени родства по боковой линии. К ним относятся братья и сестры, их дети, братья и сестры отца и матери, их дети, братья и сестры дедушки и бабушки, их дети. Исключение составят случаи, когда результаты медицинских генетических исследований положительные.

Также в кодексе хотят прописать запрет на проведение обручения для парней и девушек, не достигших 18 лет, и ответственность для тех, кто нарушает порядок прохождения медицинского осмотра.

За прошлый год в стране почти 1,6 тысячи детей родились с наследственными заболеваниями в браках между близкими родственниками.

В настоящее время Семейный кодекс запрещает браки между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными (удочеренными).

Внести свои предложения или замечания по законопроекту можно до 8 августа.

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