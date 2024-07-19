Фиктивные специлисты: омские клиники незаконно получили лицензии

В Омске по инициативе прокуратуры возбуждены три уголовных дела по фактам незаконной выдачи лицензии частным медицинским клиникам. Как показала прокурорская проверка, пациентов там лечили без проведения диагностики, необходимого оборудования и врачей.
В поле зрения прокуроров попали два частных медучреждения: ООО «Клиника свободы» и ООО «Ангел». Первое специализировались на наркологической помощи, психиатрии и функциональной диагностике. Второе — на педиатрии, терапии и медицинской реабилитации. Клиники получили соответствующие лицензии.
Однако условиям ее получения медучреждения соответствовали только на бумаге. Врачи, якобы работающие в «Клинике свободы», на самом деле трудились в других регионах. Помощь и консультации пациентам оказывали медсестры. В результате из-за некачественного лечения некоторые пациенты клиники попали в реанимации бюджетных учреждений здравоохранения. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.
В ООО «Ангел» не было соответствующего оборудования. Оно якобы было взято в аренду у госучреждения, по факту же его не было вообще.
По результатам прокурорской проверки следователи Следственного управления СКР по Омской области завели уголовные дела на неустановленных пока работников клиник, незаконно получивших лицензию, и неустановленных же должностных лиц, ее выдавших. Медучреждения подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Чиновников — в превышении должностных полномочий.
В суд направлены исковые заявления о признании выдачи лицензий незаконной.