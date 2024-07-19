Фиктивные специлисты: омские клиники незаконно получили лицензии

Однако условиям ее получения медучреждения соответствовали только на бумаге. Врачи, якобы работающие в «Клинике свободы», на самом деле трудились в других регионах. Помощь и консультации пациентам оказывали медсестры. В результате из-за некачественного лечения некоторые пациенты клиники попали в реанимации бюджетных учреждений здравоохранения. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.