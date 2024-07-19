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Фиктивные специлисты: омские клиники незаконно получили лицензии

Один из пациентов до сих пор в реанимации, заведены уголовные дела.

Источник: Комсомольская правда

В Омске по инициативе прокуратуры возбуждены три уголовных дела по фактам незаконной выдачи лицензии частным медицинским клиникам. Как показала прокурорская проверка, пациентов там лечили без проведения диагностики, необходимого оборудования и врачей.

В поле зрения прокуроров попали два частных медучреждения: ООО «Клиника свободы» и ООО «Ангел». Первое специализировались на наркологической помощи, психиатрии и функциональной диагностике. Второе — на педиатрии, терапии и медицинской реабилитации. Клиники получили соответствующие лицензии.

Однако условиям ее получения медучреждения соответствовали только на бумаге. Врачи, якобы работающие в «Клинике свободы», на самом деле трудились в других регионах. Помощь и консультации пациентам оказывали медсестры. В результате из-за некачественного лечения некоторые пациенты клиники попали в реанимации бюджетных учреждений здравоохранения. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

В ООО «Ангел» не было соответствующего оборудования. Оно якобы было взято в аренду у госучреждения, по факту же его не было вообще.

По результатам прокурорской проверки следователи Следственного управления СКР по Омской области завели уголовные дела на неустановленных пока работников клиник, незаконно получивших лицензию, и неустановленных же должностных лиц, ее выдавших. Медучреждения подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Чиновников — в превышении должностных полномочий.

В суд направлены исковые заявления о признании выдачи лицензий незаконной.