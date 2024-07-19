Энтомолог КФУ объяснил появление розовых «кузнечиков»

«Когда личинка начинает развиваться из стадии яйца, ее окраска зависит от окружающего субстрата. Если личинка развивается в травке, то она будет зеленой. Если насекомое развивается, скажем, на каком-нибудь пустыре, где проглядывается песчаная почва, то оно будет коричневым. Но бывает и так, что, например, почва глинистая, красноватая, и личинки становятся красными», — объяснил ученый механизм приобретения зеленчуками той или иной окраски.