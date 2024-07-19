Пассажиры севшего в Красноярске Boeing испытывают проблемы с оплатой

Это второй случай чуть более чем за год, когда рейс Air India по тому же маршруту незапланированно приземлился в России. Летевший из Дели в Сан-Франциско 6 июня 2023 года самолет Boeing 777−200 LR совершил экстренную посадку в Магадане из-за неисправности одного двигателя. Находившиеся на самолете 220 пассажиров продолжили полет на резервном борту Air India после 39-часового ожидания.