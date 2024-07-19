В июне инфляция в Омске выросла сильнее, чем в среднем по России

Специалисты Центробанка связали это с ростом цен на ряд товаров. Так, у производителей подсолнечного масла увеличились расходы на оплату сырья и упаковку. На мировом рынке подорожали какао-бобы, как следствие готовые сладости тоже выросли в цене. В ряду этих же примеров и стоимость бензина.