В июне инфляция в Омске выросла сильнее, чем в среднем по России

Омское отделение Центробанка России опубликовало сведения о размере инфляции в июне. В Омской области она увеличилась до 8,6%. Это ниже, чем по Сибири, но выше, чем в среднем по России.
Специалисты Центробанка связали это с ростом цен на ряд товаров. Так, у производителей подсолнечного масла увеличились расходы на оплату сырья и упаковку. На мировом рынке подорожали какао-бобы, как следствие готовые сладости тоже выросли в цене. В ряду этих же примеров и стоимость бензина.
«Омичи скорее всего заметили, что в июне выросли цены на автозаправках. Ситуация, которая сложилась в рознице, связана с ростом цен на топливо на оптовом рынке. Поэтому бензин популярных марок АИ-92 и АИ-95 в прошлом месяце подорожал сильнее в годовом выражении, чем в мае», — объяснил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.
При этом, по мнению специалиста, несмотря на рост цен на эти товары, спрос на них в регионе не падал. А на стройматериалы вообще увеличился. Соответственно, выросла и цена на них.