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Жара до 35 сменит грозы: прогноз погоды на неделю в Алматы

Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, когда в южной столице установится жаркая погода без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°
Источник: Zakon.kz

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, до конца месяца в мегаполисе будет постепенное повышение температуры и установится жаркая погода.

«Произойдет смена синоптических процессов, поэтому к концу недели ожидается преимущественно без осадков и повышение температуры воздуха», — рассказал специалист.

Согласно предварительному прогнозу погоды на семь дней в Алматы, в выходные дни будет еще дождливо и ветрено. Но затем столбик термометра поползет вверх и погода стабилизируется.

Прогноз погоды по городу Алматы на 20—26 июля 2024 г.

20—21 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

23 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.

25—26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем сильная жара +33+35°C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, какой будет погода на территории Казахстана в ближайшие три дня. По данным специалистов, на большей части страны ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.