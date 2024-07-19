Жара до 35 сменит грозы: прогноз погоды на неделю в Алматы

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП «Казгидромет» по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, до конца месяца в мегаполисе будет постепенное повышение температуры и установится жаркая погода.
«Произойдет смена синоптических процессов, поэтому к концу недели ожидается преимущественно без осадков и повышение температуры воздуха», — рассказал специалист.
Согласно предварительному прогнозу погоды на семь дней в Алматы, в выходные дни будет еще дождливо и ветрено. Но затем столбик термометра поползет вверх и погода стабилизируется.
Прогноз погоды по городу Алматы на
22 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.
23 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.
24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +32+34°C.
Ранее в Гидрометцентре рассказали о том, какой будет погода на территории Казахстана в ближайшие три дня. По данным специалистов, на большей части страны ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.