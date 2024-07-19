Расстегай, суши и форшмак: блюда каких кухонь можно приготовить из крымских продуктов

— Для израильской, средиземноморской и еврейской кухонь крымские продукты идеально подходят. Особенно свежие фрукты, овощи и рыба. Можно сказать, что мы с импортозамещением справились на 99%, только нут для хумуса покупаем сирийский, — рассказывает шеф-повар ресторана «Гастро Dvor» Таль Шульман. — Для форшмака керченская сельдь — просто находка, поскольку очень жирная, и нужно меньше класть сливочного масла. Огурцы, редис, морковь — все овощи мы используем локальные. Берем местную баранину, курицу. Только говядину используем крупных производителей. А в остальном крымская продукция полностью устраивает. Для приготовления еврейского блюда на домашней кухне шеф-повар рекомендует не изобретать ничего сложного, особенно в жару, а взять свежие крымские томаты, сладкий лук, нашинковать и залить заправкой из смеси зелени кинзы, петрушки, мяты и оливкового масла. Получится самый настоящий израильский салат.