Расстегай, суши и форшмак: блюда каких кухонь можно приготовить из крымских продуктов

«Где вкусно поесть?» — один из самых частых вопросов в туристических чатах Крыма. Гости полуострова прежде всего хотят попробовать местную кухню, изучить этнографическую карту Крыма через вкусовые рецепторы. Но, как оказалось, локальные продукты вполне подходят для приготовления блюд разных кухонь мира: европейской, азиатской, еврейской, классической русской и даже японской.
ФОРШМАК ПО-КЕРЧЕНСКИ.
Еще несколько лет назад профессионалы-рестораторы инициировали создание бренда «Черноморская кухня», включив в него основные блюда локальных кухонь стран Причерноморья. Из барабульки, камбалы, моллюсков, овощей, сыров и зелени в каждой стране, омываемой Черным морем, готовят что-то свое. Но времена изменились, и в Крыму из тех же продуктов бренд-шефам нужно не только готовить блюда черноморской, но и мировых кухонь.
— Для израильской, средиземноморской и еврейской кухонь крымские продукты идеально подходят. Особенно свежие фрукты, овощи и рыба. Можно сказать, что мы с импортозамещением справились на 99%, только нут для хумуса покупаем сирийский, — рассказывает шеф-повар ресторана «Гастро Dvor» Таль Шульман. — Для форшмака керченская сельдь — просто находка, поскольку очень жирная, и нужно меньше класть сливочного масла. Огурцы, редис, морковь — все овощи мы используем локальные. Берем местную баранину, курицу. Только говядину используем крупных производителей. А в остальном крымская продукция полностью устраивает. Для приготовления еврейского блюда на домашней кухне шеф-повар рекомендует не изобретать ничего сложного, особенно в жару, а взять свежие крымские томаты, сладкий лук, нашинковать и залить заправкой из смеси зелени кинзы, петрушки, мяты и оливкового масла. Получится самый настоящий израильский салат.
ВМЕСТО УТКИ — НУТРИЯ.
— В Крыму выращивают шикарные помидоры, — соглашается шеф-повар ресторана отеля «Вилла Елена» Андрей Борисов. — У меня знакомые в Ай-Даниле выращивают около 55 сортов разных томатов, каких я в принципе никогда не ел и могу только сравнить с сочным мясом. Учитывая нашу большую сеть, мы стараемся максимально сотрудничать с местными фермерами, брать молоко, овощи. То, что экологически правильно выращено, с учетом всей обстановки. Крым тем и уникален, что здесь можно вырастить все, что хочешь.
Как специалист русской классической кухни Борисов предлагает для домашнего исполнения взять выращенных в Крыму перепелов, сделать из них бульон с овощами и кореньями, а на второе подать крольчатину, запеченную в сметане с картофелем и морковью. В ресторанном меню также используют нутрию и стерлядь: первая отлично заменяет дикую болотную птицу, вторая — дефицитную в Крыму щуку.
И МУРАВЬИ ПРИНОСЯТ СПИРТ.
— К европейской и паназиатской кухням крымские продукты подходят идеально. У нас богатый выбор морепродуктов — барабуля, мидии, рапана, луфарь, камбала, — уверяет шеф-повар «Kiki Beach» Дмитрий Зюзь. — Из этого всего можно приготовить блюдо в любом стиле. Под паназиатские блюда я бы взял просто интересные заправки, а так — крымский продукт самый качественный, с ним можно сделать все, что угодно. Главное правильно подобрать соус, и в сочетании с качественными продуктами будет стопроцентное попадание.
Соответствовать трендам паназиатской кухни в Крыму легко, утверждает шеф-повар. Под номером один сейчас муравьиный спирт, из которого делаются закваски для приготовления продуктов переработки молока. Для семейного стола Зюзь предлагает замариновать камбалу в сладком соусе и кинзе и обжарить на гриле. Это блюдо — самая настоящая паназиатская кухня.
КОГДА СОЛЬ ВСЕМУ ГОЛОВА.
Пожалуй, с чем придется повозиться, так это с приготовлением блюд японской кухни. Казалось бы, море рядом, и все продукты можно использовать для суши и сашими. Но шеф-повар ресторана «Гастро Dvor» Алексей Григорюк предостерегает — соленость моря разная, и черноморская рыба требует температурной обработки.
— У нас есть крымские миди, морская рыба. Но ее все равно придется немножко доготовить, потому что морская, не океаническая. Океаническую можно есть сырой — это сашими. А морская рыба не проходит ту степень обработки солью, потому что Черное море менее соленое, чем океан. Поэтому можно использовать любую рыбу — судак, кефаль. Но ее все равно придется немного обжечь, прежде чем использовать. Мы практикуем японские блюда из крымских морепродуктов: миди, судак, крымские устрицы. Используем японские заправки и обязательно крымские томаты и ягоды.
Со съедобными морскими водорослями в Крыму сложнее. Для употребления в пищу годятся океанические, опять же — из-за обработки солью, которую боятся морские паразиты. Но вместо разного рода водорослей в блюдах японской кухни используют обычную столовую зелень — укроп, петрушку, сельдерей. По словам шеф-повара, главное соблюсти основное правило японской кухни — сочетать несочетаемое в таких пропорциях, чтобы это стало вкусно.