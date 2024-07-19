В Калининграде заменят старые троллейбусы

Парк троллейбусов в Калининграде нуждается в инвентаризации, после неё устаревший транспорт планируют обновить. Об этом врио губернатора Алексей Беспрозванных заявил в пятницу, 19 июля, на встрече с главными редакторами медиагруппы «Западная пресса».
Процесс замены потребует около трёх лет. Однако первые новые вагоны могут выйти на улицы уже в этом году. По мнению врио губернатора, существующий электротранспорт «режет глаза».
«[У нас] есть красивые трамваи, появляются новые автобусы, а троллейбусы — абсолютно старые. Я съездил, посмотрел, как это всё выглядит. Вот сейчас очень надеюсь, что мы в этом году первое обновление сделаем», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.