В Калининграде заменят старые троллейбусы

«[У нас] есть красивые трамваи, появляются новые автобусы, а троллейбусы — абсолютно старые. Я съездил, посмотрел, как это всё выглядит. Вот сейчас очень надеюсь, что мы в этом году первое обновление сделаем», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.