Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в новом клипе Stray Kids «Chk Chk Boom»

K-pop-группа Stray Kids выпустила бэнгер Chk Chk Boom (2024) и клип на него. В нем снялись исполнители главных ролей одного из самых ожидаемых фильмов Marvel «Дэдпул и Росомаха» — актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман.
По сюжету Stray Kids попадают в редакцию вымышленного телеканала CCB в Нью-Йорке. Там Хью Джекман (aka Росомаха) безуспешно пытается вести прогноз погоды, а Райан Рейнольдс становится ведущим новостей. В конце голливудская звезда облачается в костюм Дэдпула и просится к Stray Kids в группу: «Вам не нужен более старый и менее подвижный участник?».
Спустя несколько часов после премьеры видео набрало свыше пяти миллионов просмотров и возглавило раздел музыкального контента во вкладке «В тренде» на YouTube.
Трек Chk Chk Boom вошел в новый, девятый мини-альбом бойз-бэнда ATE (2024), который увидел свет 19 июля. Скоро у ребят также выйдет сингл Slash — саундтрек к «Дэдпулу и Росомахе» (премьера ленты состоится 26 июля). После релизов коллектив отправится в мировой тур.