Райан Рейнольдс и Хью Джекман снялись в новом клипе Stray Kids «Chk Chk Boom»

По сюжету Stray Kids попадают в редакцию вымышленного телеканала CCB в Нью-Йорке. Там Хью Джекман (aka Росомаха) безуспешно пытается вести прогноз погоды, а Райан Рейнольдс становится ведущим новостей. В конце голливудская звезда облачается в костюм Дэдпула и просится к Stray Kids в группу: «Вам не нужен более старый и менее подвижный участник?».