Все больше абитуриентов выбирают вузы Прикамья

— "Наша основная общая задача, которую ставит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, — создать все условия для того, чтобы ребята, завершившие обучение, остались в Пермском крае. Для этого создается новая инфраструктура общего, дополнительного и профессионального образования. Во взаимодействии с вузами, профессиональными образовательными организациями и работодателями достигнута высокая степень профилизации образования.