Все больше абитуриентов выбирают вузы Прикамья

В новом корпусе лицея № 10 в Перми прошло заседание Совета ректоров вузов Пермского края, в ходе которого обсудили взаимодействие вузов со школами, промежуточные итоги текущей приемной кампании, реализацию проекта межвузовского кампуса «Будущее Пармы» и подвели итоги работы системы высшего образования за прошедший учебный год.
Сотрудничество вузов и школ.
На встрече с ректорами министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила эффективное сотрудничество вузов со школами в части профориентационной работы и подготовки будущих абитуриентов, а также обозначила приоритетные направления работы регионального Правительства и Министерства в развитии системы образования:
— "Наша основная общая задача, которую ставит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, — создать все условия для того, чтобы ребята, завершившие обучение, остались в Пермском крае. Для этого создается новая инфраструктура общего, дополнительного и профессионального образования. Во взаимодействии с вузами, профессиональными образовательными организациями и работодателями достигнута высокая степень профилизации образования.
В вузы идет все больше абитуриентов.
В свою очередь, председатель Совета ректоров Пермского края, ректор ПГГПУ Константин Егоров представил отчет о работе Совета ректоров за 2023/2024 учебный год. Он отметил, что число заявлений на поступление в вузы Пермского края существенно выросло по сравнению с прошлым годом.
Так в медицинский университет на 16 июля 2024 года подано на 5 127 заявлений больше, общее количество увеличилось с 3 025 до 8 152. В Политехе количество принятых заявлений увеличилось на 3 620, а Педагогический университет зафиксировал прирост на 681 заявление.
Общий план приема государственными вузами Пермского края в 2024 года составляет 15 447 мест, в том числе 6 703 — бюджетных и 8 744 — внебюджетных.
По словам Константина Егорова, растет число пользователей цифровых сервисов для подачи заявлений в вузы региона. Например, в Педуниверситет посредством суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» портала «Госуслуги» подано более 90% заявлений:
— В наши вузы приходит все больше ребят, увеличился контингент иностранных студентов. Важно отметить роль эффективного взаимодействия по линии школа-вуз, в результате мы получаем мотивированных абитуриентов. Кроме того, благодаря Дмитрию Махонину, сегодня есть возможность модернизировать меры бюджетной поддержки вузов, научных исследований и молодых ученых.
На встрече ректоров отметили и существенную роль Кампуса «Будущее Пармы», который создается в Пермском крае благодаря нацпроекту «Наука и университеты»:
— В текущем году межвузовские образовательные программы Кампуса и продуктовая линейка стали генеральной линией нашего взаимодействия,. — отметил Константин Егоров. — Кроме того, Кампус для системы высшего образования Пермского края становится важнейшим инструментом реализации государственной программы научно-технологического развития Пермского края. Нам предстоит проработать механизмы вхождения флагманских продуктов кампуса в национальные и федеральные проекты.
ВАЖНО.
Приемная кампания продолжается до 25 июля 2024 года. Абитуриенты могут поступить на бюджет по общему конкурсу либо в рамках целевой квоты, а также на платной основе.
Кроме того, в Пермском крае размещено более двух тысяч предложений заказчиков по целевому обучению на портале «Работа в России».