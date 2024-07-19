В Калининградскую область не пустили партию абрикосов из Турции — груз оказался заражён. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор в пятницу, 19 июля.
«Проведён карантинный фитосанитарный контроль партии абрикосов и нектаринов, поступившей из Турции, весом 19,4 тонны. <…> В партии косточковых выявлено наличие карантинного объекта. Заражёнными оказались абрикосы весом 8,1 тонны. Результаты лабораторных исследований, проведённых специалистами Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ”, подтвердили наличие в подкарантинной продукции карантинного объекта — западного цветочного трипса», — рассказали в ведомстве.
В целях недопущения возможного распространения трипса на территории РФ партию абрикосов отправили обратно.