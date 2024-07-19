Омского чиновника отправили под домашний арест

По инициативе следователей СУ СКР по Омской области суд отправил под домашений арест бывшего заместителя начальника казенного учреждения «Центр учета и содержания собственности Омской области».
По версии следствия он вступил в сговор со знакомым предпринимателем и по завышенной стоимости покупал квартиры для обеспечения жильем детей-сирот. Разница на сумму 23, 7 млн рублей была похищена подельниками.
Ранее такую же меру пресечения суд избрал предпринимателю. Преступления были совершены в марте—сентябре 2022 года. Сейчас арестованный чиновник занимает пост в администрации Советского округа.