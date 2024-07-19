Сбой Windows нарушил работу аэропортов, банков и медицинских систем

Сбой привел к «невероятно широким» последствиям, охватив регионы от Индии и Сингапура до США и Европы, передало агентство Bloomberg. В первую очередь под ударом оказались аэропорты, которые летом и так сильно нагружены из-за сезона отпусков. Более тысячи рейсов в разных странах отменены, в США временно приостановили работу крупнейший авиаперевозчик мира United Airlines Holdings, а также Delta Air Lines и American Airlines. В первой компании сообщили о проблемах со связью в кабинах пилотов. Некоторые самолеты столкнулись в неполадками прямо в полете: так, рейс авиакомпании Vueling Барселона-Берлин утром несколько раз менял курс в воздухе, пока экипаж искал место для приземления.