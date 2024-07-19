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Зной прихлопнул кровососов. В Краснодаре из-за аномальной жары исчезли комары

В Краснодаре из-за жары пропали комары.

Источник: Комсомольская правда

Нынешнее знойное лето на Кубани запомнится температурной аномалией. Что ни день, то новый рекорд по жаре. В Краснодаре 17 июля было +39,6 градусов, что превысило показатель 2016 года. На таком пекле горожане жарят яичницу прямо на солнце, а из-за нагрузок на электросети в их домах пропадает свет. Веерные отключения электричества в Краснодаре продлятся до 21 июля.

Но пекло несет с собой и положительные моменты. Краснодарцы заметили, что по вечерам стало меньше комаров. Вернее, их нет совсем.

«Я сплю с открытыми окнами и в этом году ни разу не включала фумигатор. По ночам тишина, ни одного комара», — заметила краснодарка Олеся Тихомирова.

Комары не роятся в парках, нет их в скверах. А все потому, что этим летом выпало мало осадков.

«Для жизнедеятельности этих насекомых не создано определенных условий — нет влажности, луж, где они могли бы размножаться, а в последнее время не идут дожди», — рассказал «КП»-Кубань член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Эколог отметил, что комариное затишье можно наблюдать только в нескольких районах Кубани. Кровососы вольготно чувствуют себя, например, в Геленджике, Бетте и Дивноморском.

флора и фауна