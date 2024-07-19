Зной прихлопнул кровососов. В Краснодаре из-за аномальной жары исчезли комары

Нынешнее знойное лето на Кубани запомнится температурной аномалией. Что ни день, то новый рекорд по жаре. В Краснодаре 17 июля было +39,6 градусов, что превысило показатель 2016 года. На таком пекле горожане жарят яичницу прямо на солнце, а из-за нагрузок на электросети в их домах пропадает свет. Веерные отключения электричества в Краснодаре продлятся до 21 июля.