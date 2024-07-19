Завтра в Омске пройдет фестиваль современного искусства «Любинский. Арт»

Завтра, с 14:00 до 22:00 в сквере имени Дзержинского пройдет второй региональный фестиваль «Любинский. Арт», (6+).
На фестивале будет представлено множество направлений: мода и дизайн, изобразительное искусство, театральная деятельность, музыка, в том числе электронная, стрит-арт.
«Фестиваль современного искусства говорит о том, что в Омске есть креативные сообщества, представленные художниками, дизайнерами, музыкантами, участниками театральной среды, большим количеством лекторов, которые готовы говорить о современном искусстве на понятном языке, — рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина. — На протяжении всего дня пространство “Любинского. АРТ” будет знакомить омичей и гостей города с новыми трендами в искусстве».
На фестивале заявлено 110 участников. Фестиваль будет не только демонстрировать современные тренды, он станет площадкой для диалога и коммуникаций. Организует мероприятие Туристский информационный центр Омской области при поддержке регионального министерства культуры.