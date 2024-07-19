Роспотребнадзор начал проверку после сильного запаха в воде Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сейчас выясняются причины запаха. Вместе с ЕМУП «Водоканал» сотрудники Роспотребнадзора уже выехали по адресам насосных станций для отбора проб воды. После эти пробы будут исследованы в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.
«В адрес екатеринбургского “Водоканала” выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий для устранения запаха в воде и доведении водопроводной воды до требуемых показателей качества и безопасности», — заявили в ведомстве.
Там заверили, что держат ситуацию на контроле.