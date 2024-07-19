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Новый трек ADUSHKINA «Воскресенье» можно спеть в первом в России караоке-боте

Певица ADUSHKINA, она же Катя Адушкина, представила новый сингл «Воскресенье» (2024). Артистка приглашает поклонников спеть вместе с ней в первом в России караоке-боте и получить шанс выиграть персональную фан-встречу.

Источник: Звук

Певица ADUSHKINA, она же Катя Адушкина, представила новый сингл «Воскресенье» (2024). Артистка приглашает поклонников спеть вместе с ней в первом в России караоке-боте и получить шанс выиграть персональную фан-встречу.

Бот в Telegram разработал HiFi-стриминг Звук совместно с агентством интерактивного маркетинга Trend Surfers.

«Здесь пользователи смогут исполнять фрагменты трека, на которые накладываются эффекты софитов, “минус” и по желанию юзера голосовые фильтры. А правила использования бота, мотивационные сообщения и реакции отправляются в кружочках от самой Кати», — пояснил Богдан Ломакин-Мороз, CEO и сооснователь Trend Surfers.

Перед тем как исполнить отрывок, пользователь получит его «плюсовую» запись и текст, а также поддержку от артистки. Юзер может записать кружочек с песней несколько раз, если не получится с первой попытки.

В конце чат-бота — конкурс и шанс выиграть личную встречу с Катей в Москве. Вместе с пятью счастливчиками певица прокатится в технологичном автобусе Звука и устроит караоке.

Условия конкурса простые — до 26 июля 23:59 по Москве нужно:

Подписаться на Telegram-каналы ADUSHKINA и Звук. Переслать минимум одному другу реферальную ссылку на чат-бота. Индивидуальная ссылка появится после отправки песни в бот. Перейти по ссылке и послушать новый трек в Звуке.

27 июля Звук объявит пять победителей, которые затусят лично с Катей Адушкиной.