Cобянин дал старт строительству станции метро «Рублево-Архангельское»

«В Москве строится новый деловой центр, Рублево-Архангельский. Это 70 тыс. рабочих мест и чуть больше 60 тыс. людей. Это один из самых компактных, комплексных районов города Москвы. Строится он, как умный город, здесь внедряются самые современные технологии, зеленые технологии, и, конечно, необходима транспортная инфраструктура, надежная и обеспечивающая деятельность всего этого нового района. Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом, и сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района», — сказал Собянин.
Он также отметил важность строительства в районе школы цифровых технологий Сбера «Школа 21». «Айтишники нужны стране как, пожалуй, как никто из других специальностей, и это же гигантская огромная школа будет выдавать новые таланты, новых информационщиков не только для Сбера, но и для Москвы, и для страны», — добавил мэр.
Как в свою очередь рассказал глава Сбербанка Герман Греф, СберСити — это совместный проект его компании и мэрии Москвы. В ходе разработки был применен передовой опыт, который увидели в других частях света, в первую очередь, азиатских.
«Здесь применены все энергосберегающие технологии, зеленые технологии. Во всех домах будет применена система умный дом. Впервые в России в таком объеме все это применяется. Система автоматического мусороудаления и огромное количество других новаций. Прекрасные офисы, сочетающиеся с широкими проспектами, беговыми дорожками, пешеходными прогулочными дорожками. Более 5 км набережной Москвы-реки, прекрасно благоустроенной, с парками, с садами. Японский сад, который будет построен на берегу озера, подземные паркинги», — рассказал Греф.
Он уточнил, что в настоящее время 1,5 млн кв. м одновременно строятся и находятся в проектировании. Всего предстоит построить более 5 млн кв. м. Благодаря реализации дорожной инфраструктуры, по их расчетам, жители смогут добраться до центра города за 17 минут. «Здесь мы реализуем [строительство] 16 детских садов, 8 школ, 2 поликлиник, больницы», — добавил глава Сбера.
О новой ветке метрополитена
Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, новая ветка московского метро Рублево-Архангельская пройдет от делового центра Москва-Сити до Рублево-Архангельского за Московскую кольцевую автомобильную дорогу — с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Первые две станции будущей ветки «Деловой центр» и «Шелепиха» открыли в 2018 году в составе Большой кольцевой линии.
Уточняется, что в июле 2024 года был утвержден проект планировки третьего пускового комплекса Рублево-Архангельской линии метро от станции «Липовая Роща» до станции «Ильинская». Его протяженность составит 6 км с двумя новыми станциями: «Рублёво-Архангельское» и «Ильинская». Строительство участка планируется выполнить в подземном исполнении. Сейчас ведутся работы по обустройству строительной площадки станции «Рублёво-Архангельское» и устройство пионерной траншеи ограждающих конструкций. Открытие новой линии снизит нагрузку на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, сократит до 10% интенсивность движения автотранспорта на Рублевском шоссе и проспекте Маршала Жукова.