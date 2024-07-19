Cобянин дал старт строительству станции метро «Рублево-Архангельское»

«В Москве строится новый деловой центр, Рублево-Архангельский. Это 70 тыс. рабочих мест и чуть больше 60 тыс. людей. Это один из самых компактных, комплексных районов города Москвы. Строится он, как умный город, здесь внедряются самые современные технологии, зеленые технологии, и, конечно, необходима транспортная инфраструктура, надежная и обеспечивающая деятельность всего этого нового района. Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом, и сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района», — сказал Собянин.