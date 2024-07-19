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Калининградцам назвали самые опасные для отдыха места на морском побережье

Отбойные течения представляют серьёзную проблему для купальщиков.

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

На Калининградском побережье отбойные течения могут возникать практически везде, но есть наиболее опасные зоны. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отбойные течения — это мощные потоки воды, движущиеся перпендикулярно берегу. Они могут представлять серьёзную опасность для купальщиков.

На Калининградском побережье отбойные течения могут возникать практически везде, но есть наиболее опасные зоны.

Опасные места:

  1. Балтийск и окрестности (Мечниково, Павлово и другие)
  2. От воинского полигона «Хмелёвка» (в районе Приморска) до Балтийска
  3. Балтийская коса

Особенности подводного рельефа в этих местах создают условия для формирования отбойных течений. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности при купании в этих районах.

Отбойные течения формируются на участках, где есть:

  1. Песчаные косы
  2. Отмели
  3. Рифы
  4. Волнорезы
  5. Дамбы
  6. Пирсы

Особенности рельефа не позволяют воде равномерно возвращаться в водоём, поэтому основной поток устремляется в пролив между препятствиями, угасая сразу за ними.

Как заметить отбойное течение:

  1. Полоса бурлящей воды, перпендикулярная береговой линии
  2. Участок воды у берега, который темнее или светлее, чем остальная водная поверхность
  3. Пена, скопление водорослей и мусора, быстро уплывающие от берега
  4. Пробелы в линии прибоя шириной несколько метров, где нет волн

Около 80% опасных спонтанно возникающих отбойных течений визуально никак не проявляются.

Как действовать при попадании в отбойное течение:

  1. Не плывите против течения: это только истощит вас.
  2. Плывите параллельно пляжу: если выбраться не удаётся, прекратите тратить силы и не паникуйте. Обратное течение обычно недолгое и прекращается через 3−4 минуты. Затем отплывите на 50−100 метров в сторону и возвращайтесь на берег.
  3. Подайте сигнал бедствия: привлеките внимание окружающих к вашей ситуации.