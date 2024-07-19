Калининградцам назвали самые опасные для отдыха места на морском побережье

На Калининградском побережье отбойные течения могут возникать практически везде, но есть наиболее опасные зоны. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Отбойные течения — это мощные потоки воды, движущиеся перпендикулярно берегу. Они могут представлять серьёзную опасность для купальщиков.
На Калининградском побережье отбойные течения могут возникать практически везде, но есть наиболее опасные зоны.
Опасные места:
- Балтийск и окрестности (Мечниково, Павлово и другие)
- От воинского полигона «Хмелёвка» (в районе Приморска) до Балтийска
- Балтийская коса
Особенности подводного рельефа в этих местах создают условия для формирования отбойных течений. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности при купании в этих районах.
Отбойные течения формируются на участках, где есть:
- Песчаные косы
- Отмели
- Рифы
- Волнорезы
- Дамбы
- Пирсы
Особенности рельефа не позволяют воде равномерно возвращаться в водоём, поэтому основной поток устремляется в пролив между препятствиями, угасая сразу за ними.
Как заметить отбойное течение:
- Полоса бурлящей воды, перпендикулярная береговой линии
- Участок воды у берега, который темнее или светлее, чем остальная водная поверхность
- Пена, скопление водорослей и мусора, быстро уплывающие от берега
- Пробелы в линии прибоя шириной несколько метров, где нет волн
Около 80% опасных спонтанно возникающих отбойных течений визуально никак не проявляются.
Как действовать при попадании в отбойное течение:
- Не плывите против течения: это только истощит вас.
- Плывите параллельно пляжу: если выбраться не удаётся, прекратите тратить силы и не паникуйте. Обратное течение обычно недолгое и прекращается через 3−4 минуты. Затем отплывите на 50−100 метров в сторону и возвращайтесь на берег.
- Подайте сигнал бедствия: привлеките внимание окружающих к вашей ситуации.