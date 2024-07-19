У памятника архитектуры на улице Волочаевской обрушилась стена

В Омске разрушается архитектурный памятник «Производственный корпус пивзавода» на улице Волочаевской. Он был построен в XIX веке, является объектом культурного наследия регионального значения.
О разрушении памятника сообщил подписчик группы «Типичный Омск» «Вконтакте». Со стороны остановки общественного транспорта «По требованию» из старинной кладки выпадают кирпичи. По сообщению пользователя, еще совсем недавно здание занимали арендаторы.
В комментарии к этой записи другой подписчик написал, что еще месяц назад написал в региональный минкульт сообщение о том, что эта стена скоро обрушится.
«Решили ждать, ну дождались», — написал он.
Как сообщили в минкульте, в 2023 году ведомством было подано исковое заявление с требованием обязать пользователя провести работы по сохранению культурного наследия. Срок выполнения работ — до июля 2026 года.
По иронии судьбы, по данным открытых источников, здание пивзавода на 49 лет было передано в аренду «Омскому патриотическому союзу» — региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия.