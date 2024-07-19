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У памятника архитектуры на улице Волочаевской обрушилась стена

Из кладки пивзавода выпадают кирпичи.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разрушается архитектурный памятник «Производственный корпус пивзавода» на улице Волочаевской. Он был построен в XIX веке, является объектом культурного наследия регионального значения.

О разрушении памятника сообщил подписчик группы «Типичный Омск» «Вконтакте». Со стороны остановки общественного транспорта «По требованию» из старинной кладки выпадают кирпичи. По сообщению пользователя, еще совсем недавно здание занимали арендаторы.

В комментарии к этой записи другой подписчик написал, что еще месяц назад написал в региональный минкульт сообщение о том, что эта стена скоро обрушится.

«Решили ждать, ну дождались», — написал он.

Как сообщили в минкульте, в 2023 году ведомством было подано исковое заявление с требованием обязать пользователя провести работы по сохранению культурного наследия. Срок выполнения работ — до июля 2026 года.

По иронии судьбы, по данным открытых источников, здание пивзавода на 49 лет было передано в аренду «Омскому патриотическому союзу» — региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия.