Мощный короткий ливень обрушился на Волгоград 19 июля

Мощный, короткий и весьма неожиданный ливень обрушился на Волгоград после обеда 19 июля. Сначала заливало Кировский и Советский районы областного центра. На Красном в это время громыхал гром, но было сухо и очень душно.
— Когда стало лить, у нас тут же Интернет вырубился, — делятся волгоградцы из южной части города.
После ливень добрался до центра, Дзержинского и Краснооктябрьского районов. Правда, был дождь хоть сильным, но очень недолгим. Спустя несколько минут снова светит солнце. Лужи высыхают молниеносно, в воздухе «баня». Стихия промчалась молниеносно. Теперь тучи зависли над Волжским.