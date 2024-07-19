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Мощный короткий ливень обрушился на Волгоград 19 июля

Дождь прошел уже почти во всех районах.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 83% 760 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Мощный, короткий и весьма неожиданный ливень обрушился на Волгоград после обеда 19 июля. Сначала заливало Кировский и Советский районы областного центра. На Красном в это время громыхал гром, но было сухо и очень душно.

— Когда стало лить, у нас тут же Интернет вырубился, — делятся волгоградцы из южной части города.

После ливень добрался до центра, Дзержинского и Краснооктябрьского районов. Правда, был дождь хоть сильным, но очень недолгим. Спустя несколько минут снова светит солнце. Лужи высыхают молниеносно, в воздухе «баня». Стихия промчалась молниеносно. Теперь тучи зависли над Волжским.