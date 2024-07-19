Дипломаты сообщили о помощи задержанным за драку в Анталье россиянкам

По информации телеграм-канала Shot, туристки утверждают, что местные полицейские задержали их в аэропорту, жестоко избили и вырвали ногти. По его сведениям, перед полетом в Анталью женщины купили джин и выпили примерно по 200 мл на каждую. На месте одну из них не пропустили пограничники, из-за чего начался скандал.