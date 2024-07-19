«Алматинцы, живите»: южную столицу накрыл очередной мощный ливень (видео)

Судя по видео и комментариям в социальных сетях, после непогоды Алматы снова «поплыл». К тому же, в городе после дождя разыгрался сильный ветер. Дороги в городе уже топит после дождя, многие затрудняются перейти улицы. В комментариях люди делятся впечатлениями, шутят и сокрушаются.
Многие пишут, что лето в этот раз в южной столице удивительное:
«Господи, что происходит у нас», «Почему каждый день дождь?», «Точно лето сейчас?».
Многие замечают, что непогода затянулась:
«Уже 3 недели дождь жить не дает», «В Алматы уже тропический климат», «Такое ощущение будто у океана живем…».
Те, кого ненастье застало на улице, делятся впечатлениями, кто-то уже пишет о последствиях:
«Я пришла домой вся мокрая насквозь», «Пацаны, рядом со мной молния ударила, какую эмоцию мне подобрать?», «Очень лютый ливень, рядом со мной молния шарахнула по дереву — и оно грохнулось», «У меня весь двор затопило».
Другие не теряют оптимизма и видят в непогоде повод для шуток:
«Только лодку в гараж загнал…», «Бедные автомойщики, бизнес в жестких убытках по ходу», «Алматы немного спутали с Аралом. Не сюда, дождь, не сюда-а-а», «Я сегодня в обед ходил с зонтиком в руке, люди смотрели на меня как на психа. Теперь я смеюсь последним».
Но есть и те, кому такая погода нравится:
«Свежайше, уж лучше так, чем в жару и духоту», «Для Алматы такая погода необходима как воздух», «Это лучше бесконечной жары, поскорей бы зима», «Хороший дождик», «Свежак, кайф», — пишут они.
Напомним, вчера Департамент по ЧС Алматы предупредил горожан об ухудшении погодных условий, формировании склонового стока и подъеме уровня воды в реках в горах. Ранее синоптики прогнозировали, что дождь будет идти всю неделю в Алматы.