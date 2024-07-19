«Алматинцы, живите»: южную столицу накрыл очередной мощный ливень (видео)

«Только лодку в гараж загнал…», «Бедные автомойщики, бизнес в жестких убытках по ходу», «Алматы немного спутали с Аралом. Не сюда, дождь, не сюда-а-а», «Я сегодня в обед ходил с зонтиком в руке, люди смотрели на меня как на психа. Теперь я смеюсь последним».