Где хорошо отдохнуть в Уфе в выходной 20 июля

Это традиционный субботний забег для любителей бега с фиксацией времени. Бесплатные дружеские старты проводят для всех желающих вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Цель забега — создание площадки для общения с единомышленниками. Дистанцию в 5 км можно пробежать или пройти пешком. Для участия необходимо всего один раз зарегистрироваться в системе и взять с собой QR-код, который вы получите при регистрации.