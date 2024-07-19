Где хорошо отдохнуть в Уфе в выходной 20 июля

Афиша мероприятий на выходные
Уфа
XI Фестиваль уличного короткометражного кино
Место и время: с 17:00 в амфитеатре за Конгресс-Холлом «Торатау».
Это гастролирующий проект, который посетит около 1000 городов до конца сентября. Программа предлагает уфимцам масштабный смотр короткометражного кино под открытым небом. Фильмы сняты молодыми авторами в течение последнего года. Перед основной программой зрителей ждут активности от Rutube. А в конце можно будет проголосовать за самый понравившийся фильм. Победитель фестиваля получит 1 млн рублей.
Фестиваль «Мода и искусство»
Место и время: С 14 часов на площадке «Арт-квадрата».
Уникальный фестиваль, который объединит модных дизайнеров и художников современного искусства. Основное событие — роспись 30-метрового полотна разными художниками, который разрежут на куски и отдадут модельерам для создания новых нарядов. Также в планет показа коллекций уфимских дизайнеров, лекции и обсуждения. Запланированы концерты ди-джеев и уфимских исполнителей.
Арт-показ мультфильма «Головоломка 2»
Место и время: 18ч в МЦ «Артерия».
Перед показом уфимцам прочитают лекцию об эмоциях. Психоаналитик Елена Бронштейн расскажет о внутренних переживаниях взрослых и детей и ответил на вопросы об их роли в нашем поведении. Далее запланирован просмотр анимации, по сюжету которой головной отдел мозга главной героини подвергается капитальному ремонту, когда необходимо освободить место для чего-то совершенно неожиданного: новых эмоций.
Забег «5 Верст»
Место и время: 9 утра в парке «Кашкадан».
Это традиционный субботний забег для любителей бега с фиксацией времени. Бесплатные дружеские старты проводят для всех желающих вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Цель забега — создание площадки для общения с единомышленниками. Дистанцию в 5 км можно пробежать или пройти пешком. Для участия необходимо всего один раз зарегистрироваться в системе и взять с собой QR-код, который вы получите при регистрации.
Концерты у пруда в «Меге»
Место и время: с 18:00 до 20:00 в Мега-Уфа, ул. Рубежная, 174.
20 июля зрители смогут послушать авторские песни Arri под аккомпанемент клавиш, 21 июля — авторские песни Елизаветы Едалевой и русский рок с философским оттенком от Дамира Аитбаева.
Отметим, что посетители концертов смогут одними из первых опробовать новую фотозону у центрального входа ТРЦ. Созданная к 450-летию Уфы, она представляет собой окна деревенского дома, украшенные фантазийным наличником, и сундук с приданым.
Кушнаренковский район
Всероссийский слет любителей авиации и фестиваль «Открытое небо»
Место и время: с 11 часов в аэродроме «Первушино».
Аэродром «Первушино» принимает 18-й по счету воздушный праздник. В программе мероприятия семейный фестиваль, выставка ретро-самолетов, воздушная программа с участием 50 самолетов и отдельно чемпионки мира по высшему пилотажу и рекордсменки книги рекордов Гиннеса как самого титулованного пилота в мировой спортивной авиации Светланы Капаниной, а также концерт.
Программа расписана с 11 часов утра, для гостей праздника предусмотрели большой фудкорт, площадку с играми и конкурсами для всей семьи, розыгрыши призов.
Бурзянский район
«Шульган-fest»
Место и время: с 12 часов возле пещеры Шульган-Таш, Бурзянский район.
В честь первого дня рождения (год с открытия) историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш» пройдет летний этнофестиваль «Шульган-fest». Запланированы ремесленные ярмарки, выступления местных фольклорных и вокальных коллективов «Еҙ үксә», «Шатлыҡ» и «Ҡурыуҙы». Также запланирован мастер-класс по изготовлению бортевых колод и интересное для детей занятие — изготовление краски из охры. Украсят праздник лучники в исторических костюмах — среди них пройдет турнир. Более ста лучников со всей республики заявились на участие на Кубке Шульган-Таш. Завершится мероприятие красочным концертом с участием мультиинструменталиста Зайнетдина.
Бирский район
Семейный экопраздник в Усадьбе Кощеевых
Место и время: с 12 часов в усадьбе Кощеевых, д. Пионер, Бирский район.
Гостей праздника ждет открытие нового детского веревочного парка, где каждый ребёнок сможет почувствовать себя настоящим героем. В программе весёлые старты, мастер-классы для детей и взрослых, фотоквест и концерт. Гостем праздника станет американский и российский боец смешанных единоборств, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри Монсон. Организаторы обещают, что ни один ребенок не уйдет с праздника без угощения!