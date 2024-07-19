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Childish Gambino выпустил последний альбом Bando Stone and the New World

Американский исполнитель Childish Gambino представил альбом Bando Stone and the New World (2024). Это саундтрек к одноименному фильму (в пер. «Бэндо Стоун и новый мир»), который снимает артист.

Источник: Звук

Американский исполнитель Childish Gambino представил альбом Bando Stone and the New World (2024). Это саундтрек к одноименному фильму (в пер. «Бэндо Стоун и новый мир»), который снимает артист.

Новый 17-трековый полноформатник стал последним в дискографии Childish Gambino. Дело в том, что музыкант решил отказаться от этого псевдонима из-за высокой занятости. Так что теперь он просто Дональд Гловер, режиссер, актер, продюсер и семьянин.

Его фильм «Бэндо Стоун и новый мир» появится на экранах в этом году. По сюжету главный герой, посыльный и певец в исполнении самого Гловера, пытается выжить в мире с динозаврами и инопланетянами. Для этого он объединяется с незнакомкой и ее дочерью.

В мае вышел предпоследний альбом Дональда Atavista (2024). Он оказался доработанной версией предыдущего лонгплея «3.15.20» (2020).