Childish Gambino выпустил последний альбом Bando Stone and the New World

Его фильм «Бэндо Стоун и новый мир» появится на экранах в этом году. По сюжету главный герой, посыльный и певец в исполнении самого Гловера, пытается выжить в мире с динозаврами и инопланетянами. Для этого он объединяется с незнакомкой и ее дочерью.