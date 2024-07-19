Руководителя «Сибцентрстроя» на полгода отстранили от работы

В декабре 2020 года строительная организация заключила с казенным учреждением «Омскоблстройзаказчик» контракт на строительство школы в Горьковском. Стоимость работ составила свыше 703 млн рублей. Сдать объект нужно было до 31 июля 2023 года. Однако «Сибцентрстрой» свои обязательства в срок не исполнил.