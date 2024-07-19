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Руководителя «Сибцентрстроя» на полгода отстранили от работы

Он дисквалифицирован за срыв сроков строительства школы в районном поселке Горьковское.

Источник: Комсомольская правда

В Омске привлечен к административной ответственности за ненадлежащее исполнение контракта руководитель строительной организации «Сибцентрстрой». Он дисквалифицирован на шесть месяцев, наказан представитель подрядной организации по результатам прокурорской проверки.

В декабре 2020 года строительная организация заключила с казенным учреждением «Омскоблстройзаказчик» контракт на строительство школы в Горьковском. Стоимость работ составила свыше 703 млн рублей. Сдать объект нужно было до 31 июля 2023 года. Однако «Сибцентрстрой» свои обязательства в срок не исполнил.

Время завершения строительства образовательного учреждения переносилось несколько раз, в результате школа была сдана только в декабре 2023. В настоящее время объект введен в эксплуатацию.