Вслед за автобусами в Омске подорожали маршрутки

По данным сервиса «Электронная транспортная карта» у некоторых частных перевозчиков вслед за муниципальным транспортом выросла стоимость проезда.
— На маршрутках № 335, 415, 425 она составит 40 рублей наличными.
— На пригородных автобусах № 122, 144, 156, 160, 173, 174, 190, 214, 903 и 910 — 40 рублей наличными в черте города.
— На автобусах № 72 и 89 — 38 рублей наличными.
— На автобусе № 55 — 35 рублей наличными.
Проезд по карте будет стоить 35 рублей.
Напомним, в муниципальном общественном транспорте проезд подорожал с 1 июля.