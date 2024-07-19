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Вслед за автобусами в Омске подорожали маршрутки

В некоторых стоимость проезда выросла до 40 рублей.

Источник: Комсомольская правда

По данным сервиса «Электронная транспортная карта» у некоторых частных перевозчиков вслед за муниципальным транспортом выросла стоимость проезда.

— На маршрутках № 335, 415, 425 она составит 40 рублей наличными.

— На пригородных автобусах № 122, 144, 156, 160, 173, 174, 190, 214, 903 и 910 — 40 рублей наличными в черте города.

— На автобусах № 72 и 89 — 38 рублей наличными.

— На автобусе № 55 — 35 рублей наличными.

Проезд по карте будет стоить 35 рублей.

Напомним, в муниципальном общественном транспорте проезд подорожал с 1 июля.