В Екатеринбурге на Новомосковский тракт приземлился вертолет

В Екатеринбурге 19 июля на проезжую часть Новомосковского тракта незаконно приземлился вертолет. Видео приземления появилось в СМИ. Первая запись об инциденте появилась около 18:20. Об этом сообщили в Уральском управлении Транспортной прокуратуры.
— Транспортная прокуратура устанавливает собственника вертолета, — рассказали в ведомстве.
Прокуратура даст оценку исполнителю законодательства о законности использования воздушного пространства, а также об исполнении законодательства о безопасности полетов.
Напомним, в среду, 12 июня, в Свердловской области произошло авиапроисшествие. В районе Первоуральска упал вертолет с двумя людьми на борту. ЧП случилось рядом с поселком Билимпай неподалеку от базы отдыха «Светофор».