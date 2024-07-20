В Екатеринбурге на Новомосковский тракт приземлился вертолет

В Екатеринбурге 19 июля на проезжую часть Новомосковского тракта незаконно приземлился вертолет. Видео приземления появилось в СМИ. Первая запись об инциденте появилась около 18:20. Об этом сообщили в Уральском управлении Транспортной прокуратуры.