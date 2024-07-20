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В Екатеринбурге на Новомосковский тракт приземлился вертолет

В Екатеринбурге на проезжую часть Новомосковского тракта приземлился вертолет.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 19 июля на проезжую часть Новомосковского тракта незаконно приземлился вертолет. Видео приземления появилось в СМИ. Первая запись об инциденте появилась около 18:20. Об этом сообщили в Уральском управлении Транспортной прокуратуры.

— Транспортная прокуратура устанавливает собственника вертолета, — рассказали в ведомстве.

Прокуратура даст оценку исполнителю законодательства о законности использования воздушного пространства, а также об исполнении законодательства о безопасности полетов.

Напомним, в среду, 12 июня, в Свердловской области произошло авиапроисшествие. В районе Первоуральска упал вертолет с двумя людьми на борту. ЧП случилось рядом с поселком Билимпай неподалеку от базы отдыха «Светофор».