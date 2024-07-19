Актау на одну ночь останется без воды

Причина — вынужденные ремонтные работы на магистральном трубопроводе ЦУВС-2 — ЦУВС-3 ТОО «МАЭК», сообщили в организации.
«ЦУВС-3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 города Актау; 40 и 41 дома 16-го микрорайона, жилые комплексы “Абырой”, “Несибе”, “УайтХаус”, “Отпан тауэрс”; а также ЖК “Дукат — 1д”, “Жанболат” 17 микрорайона, микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Толкын-1, Толкын-2», — говорится в сообщении.
Подача питьевой воды на ЦУВС-4 будет осуществляться в штатном режиме.
В ОО «МАЭК» принесли извинения за временные неудобства.