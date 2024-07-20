Волынец призвала не допустить концерт певца Кишлака в Казани

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила против проведения концерта певца Кишлака (Максима Фисенко) в Казани 26 июля. В комментарии журналисту «Татар-информа» она отметила, что получила множество обращений от горожан.