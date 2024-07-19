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В Казани с 22 июля все трамваи перейдут на бескондукторную оплату проезда

Осталось оборудовать специальной системой всего 21 вагон.

Источник: МУП «Метроэлектротранс»

С понедельника, 22 июля, в Казани на бескондукторную оплату проезда переведут 21 трамвай маршрута № 7.

«Это будет означать, что все 100% подвижного состава наземного электротранспорта перешли на эту систему», — сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Оплату за проезд картами пассажирам придется оформлять самим. Для этого в салонах установлены стационарные валидаторы. Они расположены на поручнях около дверей. Если есть необходимость использовать для этого наличные, то нужно подойти к водителю, у которого имеется электронная касса. В любом случае оплатить проезд надо будет в течение одной остановки.

В связи с введением бескондуктрной системы в казанских трамваях и троллейбусах усилят контроль за «зайцами». Пассажиров будут проверять при помощи переносного валидатора.