В Казани с 22 июля все трамваи перейдут на бескондукторную оплату проезда

Оплату за проезд картами пассажирам придется оформлять самим. Для этого в салонах установлены стационарные валидаторы. Они расположены на поручнях около дверей. Если есть необходимость использовать для этого наличные, то нужно подойти к водителю, у которого имеется электронная касса. В любом случае оплатить проезд надо будет в течение одной остановки.