«Это значит цензура»: Лариса Долина высказалась против дресс-кода для артистов

«Я считаю, что это не очень уместно. Это значит цензура, а это неправильно. Здесь никаких советов я давать не имею права, просто я считаю, что костюм — это продолжение артиста. Это должно очень сильно совмещаться с его органикой. Почему бы не надеть кроссовки на сцену с бейсболкой, если позволяет песня? Формат песен самый разный, и многие артисты очень уверенно одеваются. И хорошо», — рассказала Долина в беседе с Пятым каналом.