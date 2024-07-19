«Это значит цензура»: Лариса Долина высказалась против дресс-кода для артистов

Певица Лариса Долина назвала неуместной идею ввести сценический дресс-код для музыкантов. По мнению народной артистки, костюм должен сочетаться со спецификой музыканта и его творчества.
«Я считаю, что это не очень уместно. Это значит цензура, а это неправильно. Здесь никаких советов я давать не имею права, просто я считаю, что костюм — это продолжение артиста. Это должно очень сильно совмещаться с его органикой. Почему бы не надеть кроссовки на сцену с бейсболкой, если позволяет песня? Формат песен самый разный, и многие артисты очень уверенно одеваются. И хорошо», — рассказала Долина в беседе с Пятым каналом.
Дебаты по поводу внешнего вида исполнителей начались в июне, после того как депутат Госдумы возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на сцене VK Fest в Уфе. Певица принесла извинения всем, кто нашел ее образ оскорбительным. После этого Министерство культуры РФ поддержало идею с дресс-кодом, однако Долина назвала ситуацию с Бузовой «единичным случаем», который нужно рассматривать отдельно.
«Ну, девушка что-то с чем-то перепутала. Бывает такое», — прокомментировала звезда эстрады.
Ранее идею с дресс-кодом раскритиковала певица Люся Чеботина.