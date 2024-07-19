Дело о нападении на депутата Матвеева переквалифицируют на покушение на убийство

В Самаре депутат Госдумы вмешался в конфликт на улице и получил удар камнем по голове. После нападения задержали трех молодых людей, в том числе одного гражданина Узбекистана и одного уроженца Таджикистана с российским гражданством. По словам Михаила Матвеева, компания в пьяном виде задирала всех встречных и нападала на прохожих. Когда депутат попытался их остановить, его тоже ударили и попытались убежать. Один из задержанных при этом утверждал, что никого не трогал, другой хвастался в полиции статусом «смотрящего» за районом и победами в ММА.