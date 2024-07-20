В Иркутске продолжают косить траву и благоустраивать улицы

За последние сутки такие мероприятия состоялись на улицах Куликовской, Клары Цеткин, Пушкина, Трактовой, Ракитной, Маршала Конева, Сергеева, Баумана, Профсоюзной, Авиастроителей, Полярной и других.
Комплексная уборка также проводится на тротуарах, дорогах, заездных карманах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах.
С помощью поливальных машин увлажняют проезжую часть. Выполняют грейдирование гравийных участков, устраняют мелкие повреждения бетонных колодцев, прочищают элементы ливневой канализации. Работы осуществляют как утром, так и ночью для наибольшего охвата городских пространств.