В Татарстане Волга стала зеленой из-за водорослей

Процесс ускорился из-за жары. В такую погоду и без отсутствия проливных дождей в воде быстро начинают размножаться сине-зеленые водоросли, которые и придают ей такой ядовитый цвет. При этом ядовитый не только цвет, но и сама вода. В такой зеленой реке запросто можно подцепить кожную болезнь цикариоз. При ней у человека повышается температура тела, а кожа покрывается сыпью.