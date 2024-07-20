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В Татарстане Волга стала зеленой из-за водорослей

Река зацвела раньше обычного.

Источник: Комсомольская правда

Уже две недели назад татарстанцы начали замечать появление в воде Волги зеленых крапинок. Сейчас же они рассказывают, что река полностью позеленела, словно пленкой накрыло. Нет, такое происходит каждый год, но не так рано.

Процесс ускорился из-за жары. В такую погоду и без отсутствия проливных дождей в воде быстро начинают размножаться сине-зеленые водоросли, которые и придают ей такой ядовитый цвет. При этом ядовитый не только цвет, но и сама вода. В такой зеленой реке запросто можно подцепить кожную болезнь цикариоз. При ней у человека повышается температура тела, а кожа покрывается сыпью.

Теперь желающие искупаться в чистой воде собираются ехать на Каму. По многолетним наблюдениям жителей Татарстана, вода там начинает зеленеть гораздо позже, чем в Волге.

экология