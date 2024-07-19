Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии

Суд в Екатеринбурге признал виновным по делу о шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. По версии следствия, в марте 2023 года он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Гершкович свою вину не признает. Член СПЧ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что американца скоро могут обменять. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
В Екатеринбурге завершился судебный процесс над журналистом американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем по уголовному делу о шпионаже. Свердловский областной суд признал американца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение приговора. Как пишет РБК, Гершкович выслушал вердикт спокойно и сообщил, что он ему понятен. По данным ТАСС, адвокаты американца не стали отвечать на вопросы о вынесенном приговоре.
Судебный процесс по делу американского журналиста начался в Екатеринбурге 26 июня. Второе же заседание должно было пройти 13 августа, однако защита журналиста попросила перенести его на более раннюю дату. Газета WSJ писала, что причины этого решения неизвестны. В Госдепе США изданию также заявили, что не знают, почему защита запросила перенос и что это означает.
В итоге второе заседание по делу прошло 18 июля, на 19 июля были назначены прения сторон, в ходе которых прокурор запросил для Гершковича 18 лет лишения свободы. Свою вину американский журналист не признал.
Возможный обмен.
Член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» назвала приговор Гершковичу невероятно жестким. Она выразила сомнение, что апелляция поможет смягчить решение суда.
Меркачева также считает, что американца могут обменять в ближайшее время. По ее словам, это может произойти, предположительно, после его перевода в колонию. Такой вывод член СПЧ сделала, опираясь на опыт прошлых обменов иностранных заключенных.
«Основания для этого: то, что говорил президент, ему задавали вопрос про Эвана. Второе: The Wall Street Journal — одно из известнейших изданий во всем мире, они очень активные, они не оставят своего журналиста просто так, и они будут добиваться от правительства Америки всего возможного, чтобы обмен состоялся как можно скорее. Поэтому они будут давить на американское правительство. И то пойдет на любые предложения, которые поступят в ответ на их идею об обмене, который поступит от российской власти», — подчеркнула Меркачева.
Тема обмена Гершковича не раз поднималась как американскими, так и российскими властями. Президент США Джо Байден неоднократно обещал, что вернет журналиста на родину, сделав для этого все возможное.
Об освобождении американца также высказывался и экс-глава США Дональд Трамп. Он подчеркнул, что собирается вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах в ноябре.
«Не бойся, Эван, я скоро верну тебя домой, а пока ты там, ты будешь в безопасности», — заявил Трамп.
18 июля представитель Госдепа США Ведант Пател также сообщил, что Штаты «добиваются скорейшего освобождения» журналиста и продолжат работать в этом направлении. Однако он не стал комментировать, на каком этапе сейчас находятся переговоры.
Что касается российской стороны, то президент РФ Владимир Путин 9 февраля в интервью Такеру Карлсону подтвердил возможность обмена Гершковича. По словам Путина, Москва не отказывала от диалога, поэтому журналист «может оказаться на родине».
«Мы, в принципе, готовы говорить о том, что не исключаем того, что мы можем это сделать при встречном движении со стороны наших партнеров. Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться»,
— подчеркнул глава РФ.
17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецслужбы РФ и США ведут контакты по договоренности президентов Владимира Путина и Джо Байдена еще от июня 2021 года для того, чтобы «посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять». В том числе они обсуждают и вопрос обмена Гершковича. При этом Лавров подчеркнул, что у Москвы есть неопровержимые доказательства его виновности.
19 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РФ тем не менее не стал отвечать на вопрос журналистов, может ли Гершкович быть обменян на кого-то из российских граждан.
Дело Эвана Гершковича.
О задержании Гершковича 30 марта 2023 года сообщила ФСБ. Ведомство отметило, что журналиста задержали при попытке получения секретных сведений. Американец, как пояснили в ФСБ, действуя по заданию американской стороны, осуществлял информации, составляющий государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В отношении него было возбуждено дело о шпионаже.
В тот же день Гершковича арестовали. 31 марта президент США Джо Байден призвал российские власти отпустить американца, однако этого не произошло. 7 апреля 2023-го журналисту, по данным «Интерфакса», предъявили обвинение.
Газета The Wall Street Journal отвергла обвинения в отношении своего корреспондента и потребовала его немедленного освобождения. Издание подчеркнуло, что американец работал в московском бюро The Wall Street Journal и занимался освещением событий в России.
По данным WSJ, задержание Гершковича по обвинению в шпионаже было первым задержанием американского журналиста по этой статье со времен Холодной войны.