Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии

«Основания для этого: то, что говорил президент, ему задавали вопрос про Эвана. Второе: The Wall Street Journal — одно из известнейших изданий во всем мире, они очень активные, они не оставят своего журналиста просто так, и они будут добиваться от правительства Америки всего возможного, чтобы обмен состоялся как можно скорее. Поэтому они будут давить на американское правительство. И то пойдет на любые предложения, которые поступят в ответ на их идею об обмене, который поступит от российской власти», — подчеркнула Меркачева.