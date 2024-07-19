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Академик НАН Беларуси сказал, «работают» ли народные приметы в связи с изменением климата

Академик НАН Беларуси сказал о «работе» народных примет из-за изменения климата.

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Источник: Комсомольская правда

Академик НАН Беларуси Владимир Логинов сказал БелТА, «работают» ли народные приметы в связи с изменением климата.

По словам ученого, многие приметы сейчас не могут «работать»:

— Произошли определенные изменения продолжительности климатических сезонов, температуры, сдвиг потепления климата на вторую половину года (июль — октябрь).

Логинов привел пример Ильина дня, 2 августа, с которого, считалось, нельзя купаться.

— Но сегодня, когда температура в большинстве водоемов страны сохраняется выше 20 градусов, говорить о завершении купального сезона явно не приходится, — отметил академик. (Кстати, тут синоптик Дмитрий Рябов напомнил о примете на 2 августа.).

Владимир Логинов не согласен с мнением, что народные приметы работают, словно часы:

— В природе можно только говорить надежно о суточном и годовом ходе, связанном с орбитальными параметрами Земли, и то с натяжкой: в геологических масштабах времени орбита Земли подвержена изменениям.

наука