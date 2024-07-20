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Извергает огонь и выпускает струи в 30 метров: в Магнитогорске ко Дню металлурга запустили фонтан

Самый большой фонтан в мире запустили в Магнитогорске.

Источник: Комсомольская правда

Ко Дню металлурга в магнитогорском парке «Притяжение» запустили самый большой в мире светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины». Его площадь 3.5 тысячи квадратных метров, включаются 1700 струй, максимальная высота которых 30 метров. А еще есть 8 огненных струй.

В центре композиции — огромный кусок металла. Извергая огонь, он имитирует превращение стали в жидкость.

В церемонии приняли участие полпред на Урале Владимир Якушев, губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, а также крупные промышленники региона.

Фонтан стал третьей очередью обустройства парка, которое началось еще 2022 году. За это время появились роллер-парк, видовой холм, детские и спортивные площадки, тематические маршруты, веревочный городок, пикниковые зоны, минигольф и другие развлечения.

архитектура