Главные новости недели с 15 по 19 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями недели с 15 по 19 июля 2024 года.
По всему миру произошел сбой в работе самолетов, поездов и банков
19 июля в облачной платформе Microsoft Azure произошел крупный сбой, затронувший работу авиакомпаний, аэропортов, банков и медицинских систем. В России проблемы не были массовыми.
Покушение на Трампа. Главное
В городе Батлер на Трампа совершено покушение: он ранен в ухо, один зритель убит. Стрелка застрелили. Нападение произошло 13 июля, когда Трамп начал свою речь. Полиция пропустила предупреждения о снайпере.
СМИ: Байден прекращает борьбу за переизбрание
Президент Джо Байден прекращает борьбу за переизбрание. Новый кандидат от Демократической партии будет выбран на национальном съезде в Чикаго
На юге России произошли массовые отключения электроэнергии
На юге России из-за сбоя на Ростовской АЭС миллионы людей остались без света. Потребление энергии упало на 1,5 ГВт. Министерство энергетики контролирует восстановление.
Суд отпустил генерала Попова под домашний арест
Суд отпустил из СИЗО экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве оборонительных укреплений в Запорожской области. Попов свою вину не признает.
Испания выиграла Евро-2024, обыграв в финале Англию
Испания обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024 в Берлине. Голы забили Нико Уильямс и Микел Оярсабаль, Джордан Пикфорд отразил множество ударов. Это четвертая победа Испании на Евро.
Банки начали повышать ставки на «лишнюю» льготную ипотеку
Банки повышают ставки на более одной льготной ипотеки: заемщики, имеющие несколько таких кредитов, сталкиваются с увеличением ставок по последнему кредиту, сообщает РБК. Банки подчёркивают, что это редкие случаи.
Суд приговорил журналиста Гершковича к 16 годам колонии строгого режима
Свердловский суд приговорил журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам строгого режима за шпионаж. Прокуратура просила 18 лет. Гершкович вину не признал.