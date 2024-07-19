Член Госдумы Останина выступила против ношения оружия депутатами

«Не всем это, наверное, надо. Но в целом, если есть необходимость, такое право должно было. Я считаю, к этому нужно подходить профессионально, хладнокровно, но на опережение, а не пожаротушение. Например, когда в Махачкале был теракт, если бы у меня было табельное оружие и возможность защитить, я считаю, было бы лучше», — объяснил свою позицию Хамзаев.