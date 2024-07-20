Куда переедет Мариинский театр в Петербурге?

Сейчас на разных уровнях идёт проработка различных вариантов. На днях концепцию альтернативной площадки обсудили художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев и губернатор города Александр Беглов. Они договорились о создании совместной рабочей группы, которая и определит, как лучше использовать здание кинотеатра для потребностей Мариинского театра. Планируется, что подготовка к ремонту и переезду займёт больше года.