Куда переедет Мариинский театр в Петербурге?

В Петербурге собираются реконструировать историческое здание Мариинского театра. А где в это время будут идти его знаменитые спектакли?
На период ремонта театр переедет в прежний кинотеатр «Рекорд», который находится на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. В конце 2023 года здание было передано Мариинскому театру. Там и расположится альтернативная площадка, где пройдут спектакли. Сейчас профессионалы из научно-исследовательского института «Спецреставрация» разрабатывают проект по приспособлению здания для новой сцены театра.
«Предполагается, что там появятся зал на 1000 мест, оркестровая яма, пространство для декораций и кулис. Сама сцена станет шире, также оборудуют гримёрные, кладовые и другие необходимые помещения. Не исключено, что для этого потребуется создать подземный уровень», — рассказал директор Мариинского театра по строительно-инвестиционной деятельности Марат Оганесян.
Сейчас на разных уровнях идёт проработка различных вариантов. На днях концепцию альтернативной площадки обсудили художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев и губернатор города Александр Беглов. Они договорились о создании совместной рабочей группы, которая и определит, как лучше использовать здание кинотеатра для потребностей Мариинского театра. Планируется, что подготовка к ремонту и переезду займёт больше года.