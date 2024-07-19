Простой пошаговый расчет отпускных, правила начисления с примерами, формулы расчета

При расчете среднего заработка учитываются отработанные дни, а также выходные, праздники и дни, которые вы брали за свой счет (но не более 14 дней за 12 месяцев). Не берутся в расчет дни, когда вы были на больничном, в ежегодном оплачиваемом отпуске, в отпуске по уходу за ребенком, простои, прогулы.