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Мари Краймбрери представила новый трек «Нравится жить» на «Вечернем Звуке»

Певица Мари Краймбрери презентовала свежий сингл «Нравится жить» на мероприятии от HiFi-стриминга Звук «Вечерний Звук» 18 июля. Официальная премьера трека состоялась 19 июля 2024 года.

Источник: Звук

Певица Мари Краймбрери презентовала свежий сингл «Нравится жить» на мероприятии от HiFi-стриминга Звук «Вечерний Звук» 18 июля. Официальная премьера трека состоялась 19 июля 2024 года.

Новая песня Мари Краймбрери — о влюбленности в людей, жизнь и ее переменчивость.

Помимо Мари, на «Вечернем Звуке» выступили Ольга Серябкина, Анна Седокова, МакSим, ST и другие. Плейлисты с прошлых концертов доступны в Звуке в HiFi-качестве.

«Вечерний Звук» — это серия презентаций новых релизов молодых и известных исполнителей, которая обычно проходит в пространстве СТУДИО в Москве. За все время там выступали такие артисты, как Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO, Катя Лель, Лев Лещенко и многие другие.