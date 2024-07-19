Мари Краймбрери представила новый трек «Нравится жить» на «Вечернем Звуке»

Певица Мари Краймбрери презентовала свежий сингл «Нравится жить» на мероприятии от HiFi-стриминга Звук «Вечерний Звук» 18 июля. Официальная премьера трека состоялась 19 июля 2024 года.
Новая песня Мари Краймбрери — о влюбленности в людей, жизнь и ее переменчивость.
Помимо Мари, на «Вечернем Звуке» выступили Ольга Серябкина, Анна Седокова, МакSим, ST и другие. Плейлисты с прошлых концертов доступны в Звуке в HiFi-качестве.
«Вечерний Звук» — это серия презентаций новых релизов молодых и известных исполнителей, которая обычно проходит в пространстве СТУДИО в Москве. За все время там выступали такие артисты, как Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO, Катя Лель, Лев Лещенко и многие другие.