Мари Краймбрери представила новый трек «Нравится жить» на «Вечернем Звуке»

«Вечерний Звук» — это серия презентаций новых релизов молодых и известных исполнителей, которая обычно проходит в пространстве СТУДИО в Москве. За все время там выступали такие артисты, как Люся Чеботина, GAYAZOV$ BROTHER$, NILETTO, Катя Лель, Лев Лещенко и многие другие.