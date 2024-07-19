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Омич снял видео, как женщина кормит девочку с помойки

По словам очевидца, обед был накрыт у мусорки на Рыбном рынке.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня сразу в нескольких телеграм-каналах появилось шокирующее видео, снятое с видеорегистатора машины, припаркованной на Рыбном рынке по улице 10 лет Октября в Омске.

На кадрах видна девочка лет пяти, сидящая на тряпке, расстеленной прямо на асфальте возле мусорных баков. В мусорке копается женщина, перебирает картонную тару. Девочка руками ест йогурт.

Как уверяет анонимный автор видео, этот йогурт, как и все остальное угощение девочки, — из мусорных баков.

Женщина «на помойке выбирает рыбу, и ребенок сидит. Все что она с помойки достает, кидает сюда и ребенок ест с помойки. Йогурт достали, вон она, видите, ест».

На видео, правда, момент передачи ребенку отходов не виден. Однако проверку по данному факту уже начали областная прокуратура и УМВД по Омской области.