Умерла Наталья Никитина, основатель и худрук Театра Дождей в Петербурге

19 июля из жизни ушла Наталья Никитина, основатель и художественный руководитель петербургского Театра Дождей. Ей было 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.
— Это трудно писать, в это невозможно поверить. Последний день Наталья Васильевна вспоминала пьесу и спектакль «Три сестры»: «Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе…». Сил нам и вам всем, родные, друзья, любимые коллеги и зрители, — говорится в сообщении.
О причине смерти информация не разглашается. О дате и времени прощания театр сообщит позже.
Напомним, Наталья Никитина родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1979 году она начала работать в театре «Суббота», а спустя 10 лет основала проект Театр Дождей. С 1993 года он входит в состав Молодежного театра на Фонтанке. В основном репертуаре театра постановки по пьесам классиков: Горького, Чехова и многих других.