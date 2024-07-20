Умерла Наталья Никитина, основатель и худрук Театра Дождей в Петербурге

— Это трудно писать, в это невозможно поверить. Последний день Наталья Васильевна вспоминала пьесу и спектакль «Три сестры»: «Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе…». Сил нам и вам всем, родные, друзья, любимые коллеги и зрители, — говорится в сообщении.