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Чимин из BTS выпустил второй сольный альбом MUSE

Южнокорейский певец Чимин, известный как участник K-pop-группы BTS, представил второй сольный альбом MUSE (2024). Семитрековая пластинка запечатлела «путешествие музыканта в поисках источника своего вдохновения».

Источник: Звук

Южнокорейский певец Чимин, известный как участник K-pop-группы BTS, представил второй сольный альбом MUSE (2024). Семитрековая пластинка запечатлела «путешествие музыканта в поисках источника своего вдохновения».

Наряду с новым сольным материалом Чимина в MUSE вошли фиты с корейским рэпером Loco и американской певицей и актрисой Софией Карсон, которая написала саундтрек к сериалу «Пурпурные сердца».

Вместе с релизом у айдола вышел клип на англоязычный трек о поиске «той самой» Who.

Дебютный альбом Чимина, FACE, увидел свет в марте прошлого года. Сейчас артист находится в армии, как и остальные участники BTS, кроме Джина, который окончил службу этим летом. Ожидается, что коллектив вернется на сцену в полном составе в 2025 году.