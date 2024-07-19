Чимин из BTS выпустил второй сольный альбом MUSE

Южнокорейский певец Чимин, известный как участник K-pop-группы BTS, представил второй сольный альбом MUSE (2024). Семитрековая пластинка запечатлела «путешествие музыканта в поисках источника своего вдохновения».
Наряду с новым сольным материалом Чимина в MUSE вошли фиты с корейским рэпером Loco и американской певицей и актрисой Софией Карсон, которая написала саундтрек к сериалу «Пурпурные сердца».
Вместе с релизом у айдола вышел клип на англоязычный трек о поиске «той самой» Who.
Дебютный альбом Чимина, FACE, увидел свет в марте прошлого года. Сейчас артист находится в армии, как и остальные участники BTS, кроме Джина, который окончил службу этим летом. Ожидается, что коллектив вернется на сцену в полном составе в 2025 году.