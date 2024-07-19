Чимин из BTS выпустил второй сольный альбом MUSE

Дебютный альбом Чимина, FACE, увидел свет в марте прошлого года. Сейчас артист находится в армии, как и остальные участники BTS, кроме Джина, который окончил службу этим летом. Ожидается, что коллектив вернется на сцену в полном составе в 2025 году.