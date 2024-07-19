В Херсонской области приняли закон о мировых судьях

«Закон направлен на совершенствование процесса отправления правосудия мировыми судьями, обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан в Херсонской области, рост доверия граждан к судам, повышение качества судебных решений и авторитета судебной власти», — приводятся слова председателя Херсонской областной Думы Татьяны Томилиной.
Как уточнил ТАСС исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Херсонской области Евгений Коваленко, этот закон является частью интеграции региона в российское правовое поле.
«Работа над законопроектом была начата в феврале и с учетом необходимости его согласования с федеральными и региональными органами власти до момента принятия заняла около полугода. С принятием данного закона и последующим появлением мировых судей качественно улучшится доступ граждан к правосудию на территории Херсонской области, поскольку мировые судьи являются самой первой судебной инстанцией, которая наиболее приближена к людям. Участки мировых судей будут располагаться на территориях тех поселений, к которым относится компетенция мирового судьи», — сказал Коваленко.
Мировые судьи в РФ рассматривают наибольшее количество гражданских дел, в том числе такие споры как взыскание коммунальных и налоговых задолженностей, бракоразводные споры, а также защита прав потребителей. До появления мировых судей дела вышеуказанных категорий рассматривались районными судами Херсонской области.