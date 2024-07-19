В Херсонской области приняли закон о мировых судьях

«Работа над законопроектом была начата в феврале и с учетом необходимости его согласования с федеральными и региональными органами власти до момента принятия заняла около полугода. С принятием данного закона и последующим появлением мировых судей качественно улучшится доступ граждан к правосудию на территории Херсонской области, поскольку мировые судьи являются самой первой судебной инстанцией, которая наиболее приближена к людям. Участки мировых судей будут располагаться на территориях тех поселений, к которым относится компетенция мирового судьи», — сказал Коваленко.