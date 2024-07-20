Свердловские власти нашли деньги на новую филармонию: проект заморозили после начала СВО

Людмила Бабушкина сообщила, что профильный комитет уже одобрил и утвердил эту статью расходов. Ее появление в бюджете позволит провести торги на проектирование и строительство уже в конце третьего квартала.
На официальном сайте заксобрания региона опубликован соответствующий законопроект. Согласно документу, в 2024 году на строительство филармонии предусмотрено 300 миллионов рублей, в 2025 году — 600 миллионов, а в 2026 году — 700 миллионов. Общий объем финансирования на возведение зала к 2028 году составит 15 миллиардов рублей.
В своем телеграм-канале Людмила Бабушкина подтвердила, что по результатам голосования, которое состоится 30 июля, будет выделено 300 миллионов рублей на начало строительства.
Напомним, ради строительства концертного зала по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid Architects был расселен и снесен жилой дом на улице Карла Либкнехта. Уникальное здание хотели построить к юбилею Екатеринбурга в 2023 году, но проект был заморожен из-за отсутствия финансирования.