Свердловские власти нашли деньги на новую филармонию: проект заморозили после начала СВО

На официальном сайте заксобрания региона опубликован соответствующий законопроект. Согласно документу, в 2024 году на строительство филармонии предусмотрено 300 миллионов рублей, в 2025 году — 600 миллионов, а в 2026 году — 700 миллионов. Общий объем финансирования на возведение зала к 2028 году составит 15 миллиардов рублей.