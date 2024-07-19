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«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа

«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

— С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте Киевский вокзал — аэропорт Внуково. Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании, — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что после этого «Аэроэкспресс» сконцентрируется на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на улучшение автобусного экспресс-сообщения с воздушными гаванями.

— Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в аэропорт Внуково или из него в период с 1 августа, смогут их сдать. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании, — сообщили в официальном Telegram-канале перевозчика.

В столице 6 сентября 2023 года открыли новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». В церемонии принимал участие Сергей Собянин. Благодаря им в столичном метро появился двенадцатый метромост, расположенный на открытом участке продления Солнцевской линии до «Аэропорта Внуково».