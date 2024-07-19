«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа

— Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в аэропорт Внуково или из него в период с 1 августа, смогут их сдать. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании, — сообщили в официальном Telegram-канале перевозчика.