«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа

— С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте Киевский вокзал — аэропорт Внуково. Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании, — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что после этого «Аэроэкспресс» сконцентрируется на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на улучшение автобусного экспресс-сообщения с воздушными гаванями.
— Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в аэропорт Внуково или из него в период с 1 августа, смогут их сдать. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании, — сообщили в официальном Telegram-канале перевозчика.
В столице 6 сентября 2023 года открыли новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». В церемонии принимал участие Сергей Собянин. Благодаря им в столичном метро появился двенадцатый метромост, расположенный на открытом участке продления Солнцевской линии до «Аэропорта Внуково».