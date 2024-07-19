Генконсульство РФ в Анталье сообщило о помощи задержанным за драку россиянкам

Две российские туристки сообщили, что уже больше месяца не могут вернуться на родину из Турции из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как женщины стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи. Туристки утверждают, что сначала на них напали пограничники и завязалась потасовка, а после их избили в полицейском участке. Турецкая прокуратура при этом заявила, что женщины сами спровоцировали конфликт. В генконсульстве РФ сообщили, что следят за развитием ситуации и уже направили ноту турецкой стороне, чтобы помочь россиянкам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».